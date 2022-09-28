За минувшие сутки войска России обстреляли Купянский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы Харьковской области. В результате есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, больше всего пострадали от обстрелов населенные пункты Купянского района. По данным облцентра экстренной медпомощи, в течение суток в Купянском районе госпитализированы пять человек. В Богодуховском районе ранена 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Синегубов также рассказал о вчерашнем обстреле Холодногорского района Харькова, в результате которого часть города осталась без света. По его словам, по предварительным данным, российские войска использовали ракеты ЗРК С-300.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, как освобожденная Харьковская область возвращается к жизни.

Также сообщалось, что на днях россияне ударили по Первомайском под Харьковом.

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