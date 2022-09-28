В Волынской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет начинаться с полуночи и длиться пять часов - до 5 утра.

Об этом сообщил глава Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня, 28 сентября 2022 года, на Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

Соответствующий приказ подписал сегодня, учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой", - написал он.

Также глава ОГА напомнил, что в комендантский час находиться на улицах могут только военные, полицейские и граждане, имеющие спецпропуск.

Напомним, с 25 мая в Волынской области комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.

Вместе с тем, мы рассказывали, что в Житомирской области сократили комендантский час.

Кроме того, рассказывали, как в Киеве полиция устроила облаву на сотни заведений и раздала повестки нарушителям комендантского часа.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.