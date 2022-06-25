В Волынской области вблизи государственной границы с Беларусью вводится запрет на посещение лесов.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.

"Оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельских районов.

Камень-Каширский: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полки, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Сгораны, Заозерное, Гупалы, Забужье", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в четырех районах на Волыни мирным жителям разрешили посещать леса. Также там можно собирать ягоды и грибы.

Позже стало известно, что Беларусь в разгар войны решила пустить украинцев в свои леса за ягодами. В Украине заявили о провокации.

Кроме того, в Киеве пока запрещено посещать территории всех лесопарковых хозяйств города: Конча-Заспу, Дарницкий, Святошинский лесопарки. Их территории до конца еще не разминированы, кроме того, там построены военные фортификации.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.