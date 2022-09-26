В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 00:00 и длиться до 05:00.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирской области с 26 сентября комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и длиться до 5:00 утра. Напоминаем, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности. Обращаемся ко всем жителям области – соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - написал Бунечко.

Напомним, с 4 мая комендантский час в Житомирской области начинался в 23:00 и длился до 05:00.

Ранее мы также писали, что в Николаеве продлевают время действия комендантского часа. С 1 октября комендантский час в Николаевской области будет начинаться с 22:00 и продолжаться до 06:00.

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