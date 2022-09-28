Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН в связи со взрывами трубопроводов "Северных потоков".

Об этом говорится в сообщении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Напомним, Кремль не исключает вероятности того, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошла диверсия.

В российских СМИ обвиняют в диверсии США. А в Украине и в Польше власти обвинили в подрыве трубы РФ.

Тем временем, утечку газа в "Северном потоке" не удаётся остановить. Напор газа, выходящего из "Северного потока" через пробоины, не ослабевает. Устранить утечку, равно как и узнать её объём, служба береговой охраны не в силах. Запрет на судоходство наложен в радиусе 10 км от места аварии.

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