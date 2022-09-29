Ураган "Иан", который достиг самой опасной, пятой категории, но позднее ослаб до второй, может вызвать наводнение.

Washington Post отмечает, что один из факторов риска – это плоская и низменная местность Флориды, которая очень подвержена затоплению.

А пока он разгромил все на своем пути, став одним из самых сильных штормов в истории штата, пишет New York Times. Сильный ветер "разрывал дома и здания", потоки воды "окутывали дворы" по всему юго-западу побережья, рассказывает USA Today.

Губернатор Флориды назвал "историческим" ущерб, который причинил штату ураган "Иан": "Мы никогда не видели такого шторма, таких наводнений"

Больше 1 миллиона человек остались без света в штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.

Напомним, ранее на Курскую область РФ обрушился сильнейший ураган с торнадо. Разрушены дома, есть погибшие.

Также 19.09 в Николаеве ураганный ветер повалил дерево, которое упало на авто.

В то же время, днем ранее, по Сумской области пронесся ураган. Есть погибший и раненые, повреждены дома, авто и ЛЭП.