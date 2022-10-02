В Индонезии произошла крупнейшая в мировой истории бойня футбольных фанатов.

На матче в Восточной Яве погибли 129 человек.

Тысячи болельщиков команды Arema вышли на поле после проигрыша и устроили массовую драку с фанатами команды-победителя Persebaya Surabaya.

Погибли по меньшей мере 129 человек, более 300 человек отправили в больницы.

Силовики бросали в болельщиков различные предметы, применяли слезоточивый газ. Это привело к массовой панике среди болельщиков. Многие из них падали на землю – их топтали в ходе давки. Некоторым фанатам стало плохо от газа, другие теряли сознание на поле.

"Во-первых, произошел бунт. Это стало анархичным. Они (болельщики) начали нападать на офицеров, повреждали машины", - сказал начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта.

Футбольные клубы "Арема" и "Персебая Сурабая" выразили соболезнования родным и близким погибших болельщиков.

Все оставшиеся игры лиги Индонезии, запланированные на эту неделю, приостановили из-за трагедии. Кроме того, "Арему" отстранили от матчей до конца сезона.

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