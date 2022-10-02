Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве на 21-м "артистическом" участке. Рядом с ним покоятся актеры Борис Клюев и Сергей Сосновский.

Российские издания публикуют видеорепортаж с похорон.

Собравшиеся у могилы музыканта долго аплодировали и кричали "браво". Присутствовали такие российские артисты, как Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Алена Апина, Николай Басков, Сергей Пенкин.

Всего проводить певца в последний путь пришло около сотни человек. На могиле было всего 11 венков.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Ранее артист перенес два инсульта, его частично парализовало. Незадолго до смерти на российском ТВ вышло шоу с его участием, где он вышел к зрителям слегка перекошенным от инсульта.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 в белорусском Могилёве.

Заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий, один из первых открытых артистов-геев в России.

В начале карьеры работал в Харьковском театре оперы и балета.

В 2003 году вступил в партию "Единая Россия", высказывался в поддержку Владимира Путина.

Напомним, что вчера стало известно о смерти украинского журналиста и театрального критика Олега Вергелиса.