В США по меньшей мере 77 человек погибли после урагана "Иан", который обрушился на Флориду. Цифра может вырасти, так как американские власти только начинают оценивать масштаб ущерба от стихии.

Об этом сообщают местные издания.

Президент Джо Байден заявил, что этот ураган может стать одним из самых разрушительных в истории США.

Также около 1,3 млн потребителей в штате остаются без света. В городе парализована работа аэропортов, есть проблемы со связью.

В очереди за бензином приходится стоять часами, зато частично удалось восстановить водоснабжение, хотя воду все равно советуют кипятить.

К ликвидации последствий урагана привлекли военных.

Хуже всего оказалась ситуация на острове Санибел, который связан с районом Форт-Майерс только узкой дорогой, поэтому оказался отрезан от суши.

Местных чиновников раскритиковали за запоздалый приказ об эвакуации.

Губернатор штата Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", поскольку разлив одной из местных рек случается раз в 500 лет.

Тем временем "Иан" уже добрался до соседнего штата Южная Каролина.

Напомним, что недавно Канаду накрыл мощный шторм "Фиона". Города остались без света, дома плывут в потоках воды.