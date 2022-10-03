В Киеве все районные эвакуационные комиссии обеспечены препаратами йода.

Об этом сообщает телеграм-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА добавили, что районные эвакуационные комиссии отвечают за планирование, подготовку, организацию и, при необходимости, эвакуацию в своих районах.

"Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах в соответствии с рекомендациями медиков. Также запасы йодида калия имеет Департамент здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей. Йодид калия доступен в аптеках города", - заверили в администрации.

По словам пресс-службы КГГА, распространенная в сети информация, о том, что в школы Киева якобы планируют доставить препараты йода и выдавать учащимся, некорректна. Никаких распоряжений по получению согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.

"Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать для профилактики", - предупредили в КГГА.

Ранее "Страна" писала, что на фоне угрозы ядерного удара украинцы массово скупают йодид калия.

На фоне все более настойчивых разговоров о возможности применения Россией ядерного оружия в аптеках Киева образовался дефицит йодида калия.