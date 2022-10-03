В Государственной Думе Российской Федерации призвали уничтожить все мосты и электростанции в Украине. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов во время рассмотрения проектов законов о принятии в состав России новых четырех субъектов.

Свои же слова он процитировал в Твиттере.

Депутат Госдумы заявил, что проводимая в Украине "спецоперация" обретает новый характер.

По его словам, "для сбережения жизней солдат, а также мирных граждан" необходимо наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы обязаны освободить наши земли... Пора громить всю инфраструктуру... Украины: тяговые подстанции, электростанции, все мосты и дороги", - говорится в посте.

Между тем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.