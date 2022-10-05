Российские учёные заявляют, что столбы, которые вчера наблюдали в небе над Белгородом - это природное явление, а не испытания оружия.

Об этом заявила начальник отдела исследовательских компетенций из Белгородского университета Наталья Андреева, пишут российские СМИ.

"Лазерные" столбы, которые видели очевидцы - это природное явление, они периодически возникают над подсвечиваемыми по ночам городскими теплицами", - сказала она.

По ее словам, источником свечения в этом случае были теплицы.

"Это атмосферное явление, оно называется гало. У нас недавно были дожди, атмосфера влажная, поэтому, возможно, в этот момент в атмосфере были частицы определенного размера, они могли кристаллизоваться в такой форме. Когда свет проходит через эти частицы, то образуется такое явление. Мощным источником света в данном случае были теплицы", - говорит ученая.

Напомним, кроме природного происхождения лучей обсуждалась также версия об испытании российского оружия против спутников.

Ранее мы писали, как в прошлом году в Одесской области можно было наблюдать необычное свечение моря.

Также сообщали, что весной в небе над Донецком появилось необычное свечение.