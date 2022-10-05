В Киеве восстанавливают разрушенный из-за обстрелов многоэтажный дом по адресу Богатырская, 20.

Дом на Богатырской пострадал одним из первых в результате российского обстрела 14 марта.

В результате попадания девятиэтажка частично обрушилась. Взрыв вызвал пожар на третьем и четвертом этажах. Тогда спасатели эвакуировали из дома 63 человека.

По состоянию на сегодня в доме восстановлены все межэтажные перекрытия. Заканчиваться работы по термоизоляции и замене окон. Дом полностью утепляют. Также ремонтируют подъезды, в них штукатурят, а затем красят стены.

В доме есть вода и электричество. Газа нет. По словам сотрудников коммунальных служб, газ включат через несколько недель. Все восстановительные работы обещают закончить к середине октября.

Следы обстрела остались видны лишь на нескольких балконных перекрытиях но и их скоро замажут после чего здесь ничего не будет напоминать про обстрел.

По словам местных жителей, более 60% жильцов пострадавшего дома вернулись в свои квартиры.

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