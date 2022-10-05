"Премьер-министр" "ДНР" Виталий Хоценко заявил, что "республика" экспортирует уголь в Турцию.

Об этом он сказал в комментарии российским журналистам.

"Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", - сказал Хоценко.

Напомним, Украина считает незаконной продажу любой продукции с захваченных Россией территорий.

Весной "Страна" сообщала, что Россия вывезла более тысячи тонн зерна с оккупированной части Запорожской области.

Между тем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

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В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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