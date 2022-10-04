В "ДНР" заявляют, что таможню на ее границе ДНР с РФ ликвидируют на следующий день после подписания закона о вхождении "республики" в состав России.

Ранее сообщалось, что таможни не будет уже с завтрашнего дня.

Также напомним, что "глава ДНР" Денис Пушилин говорил, что граница т.н "ДНР" с Россией исчезнет после аннексии, но проверки на ней останутся.

"Граница в привычном виде уже исчезнет. Останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия", - сказал Пушилин.

Также он анонсировал переход во всех сферах жизни на российские стандарты.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ Владимира Путина об аннексии захваченных украинских территорий.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.