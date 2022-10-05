Между Россией и "ДНР" сегодня исчезла таможня, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин. Это связано с "принятием" в состав России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее было три таможенных пункта - в Успенке, Мариновке и Новоазовске.

При этом, как и сообщалось ранее, на пунктах пропуска остается паспортный контроль и проверка на наличие запрещенных к обороту веществ.

Также "глава ДНР" Денис Пушилин анонсировал переход во всех сферах жизни на "российские стандарты".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. То есть юридически Путин утвердил ратификацию "принятия в состав России" части украинских территорий.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

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