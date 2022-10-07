В парфюмерной сети Brocard отреагировали на сообщение нардепа Роксоланы Пидласой о грядущих проверках в компании из-за причастности к ее руководству россиян.

Комментарий появился в Фейсбуке компании.

В компании заявили, что "Brocard Украина" "не имеет никого отношения к РФ", а холдинг Brocard, в который входит "Брокард-Украина", не контролируется органами государственной власти РФ и не является собственностью граждан РФ.

Там также добавили, что сейчас существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде и перед поставщиками товаров и услуг.

"Поэтому просим президента и органы государственной власти разобраться и не допустить уничтожения бизнеса, который в течение многих лет работал исключительно в правовом поле, был большим налогоплательщиком и предоставил рабочие места для почти 2000 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" приводила слова Пидласой о том, что в Украине будут национализированы по особой процедуре более 900 принадлежащих России объектов. В список кроме парфюмерных магазинов вошло предприятие "Энергомашспецсталь" в Краматорске.

Напомним, в июле суд арестовал корпоративные права компании Brocard - лидера по продаже косметики в Украине.