В понедельник, 10 октября, возобновляет свою работу киевский фуникулер, его запуск одобрен органами защиты культурного наследия.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер при участии волонтеров законсервировали, ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особой ценностью памятника являются витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях.

В июне фуникулер прошёл плановый ежегодный ремонт. В ходе работ специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов и систем подъемника. Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути и контактную сеть.

Фуникулер подготовлен к восстановлению эксплуатации, запуск подъемника получил согласование от органов защиты культурного наследия.

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