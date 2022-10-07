Украина официально признала оккупацию "Северных японских территорий" Россией. За постановление "о Северных территориях Японии" проголосовали 287 депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Также Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Напомним, проблема принадлежности Курильских островов, или "проблема северных территорий Японии" - территориальный спор между Японией и Россией, который Япония считает неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны.

Южные Курильские острова Япония считает своими территориями, а Россия (а в прошлом и СССР) - своими со времён Второй мировой войны.

После того, как Токио назвал Курилы оккупированной Россией территорией в Кремле Японию признали "недружественной страной". Также в РФ добавили в список "недружественных стран" Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Как писала "Страна", Япония ввела против РФ санкции в ответ на попытку аннексировать области Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.