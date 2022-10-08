Украина стала единственной страной Европы, воздержавшейся от поддержки резолюции о борьбе с геноцидом уйгурского народа в Совете по правам человека ООН.

Для принятия резолюции не хватило трех голосов. За нее выступали Великобритания, Япония, США, Южная Корея, Чехия, Финляндия, Литва и другие союзники. Против – Ливия, Бенин, Гамбия, Малави, Мексика и Индия.

Геноцид уйгуров - серия нарушений прав человека, проводимых властями Китая в отношении уйгуров, казахов и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Менее года назад "Страна" сообщала, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Украина и США голосовали против документа.

Также мы писали, что в конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением "референдумов" на Донбассе (в "ДНР" и "ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях и аннексии этих территорий Россией. Россия наложила вето на проект резолюции. Воздержались от голосования в Совбезе ООН по осуждению аннексии сразу четыре страны: Китай, Бразилия, Индия и Габон.