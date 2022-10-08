Власти Германии заявили об "акте саботажа", в результате которого сегодня на севере Германии на три часа было остановлено железнодорожное движение.

Об этом заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг в видеообращении, которое публикуют немецкие СМИ.

"Причиной стали диверсионные действия на кабельной сети. Кабели, которые необходимы для железнодорожного движения, умышленно и целенаправленно обрезали. Сейчас мы не можем сказать ничего больше ни об атаке, ни о злоумышленниках. Все это должно установить расследование", - сказал Виссинг.

В результате остановки транспорта сотни пассажиров не смогли отправиться по назначению, а на вокзалах скопились огромные очереди.

В конце концов, движение было восстановлено, но Deutsche Bahn предупреждала о возможных перебоях в ходе дня.

Ранее мы писали, что в Румынии сошел с рельсов поезд с украинской кукурузой. В результате аварии два вагона сошли с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось. Полиция не исключила диверсию.

Также "Страна" рассказывала, что в Крыму налаживают транспортное сообщение после подрыва моста. Фуры отправляют паромами и запускают поезда.