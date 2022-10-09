В одном из крупнейших в Европе аэропортов - амстердамском Схипхоле, где ранее поймали сотрудников на ввозе из Эквадора более 300 кг кокаина, наблюдается нехватка рабочей силы. Она спровоцировала беспрецедентный хаос.

Об этом пишет в своем репортаже CNN.

Проблемы начались ещё весной, что побудило многих путешественников и авиационных аналитиков задуматься о том, что случилось с аэропортом, который долгое время считался одним из самых эффективных и удобных в Европе, если не во всем мире.

В воздушной гавани не переводятся многочасовые очереди на проверку безопасности, которые часто выходят на улицу. Другие признаки коллапса - неисчислимое количество разгневанных пассажиров, которые стояли в этих очередях и пропустили свои рейсы, а также забастовки рабочих, задержки или потеря багажа.

Этот аэропорт - третий по загруженности в мире по количеству международных пассажиров в 2021 году - продолжает сокращать пропускную способность. В последнем раунде сокращений авиакомпаниям было предложено ввести скидки до 22% на зимний сезон.

"Безнадежная ситуация, лишенная какой-либо перспективы", - говорится в сообщении авиакомпании KLM, которое цитирует CNN.

Несколько авиакомпаний уже решили перенести рейсы из Схипхола в другие аэропорты. Генеральный директор этого объекта принял вину на себя (руководство обвиняли в вопиющей бесхозяйственности) и объявил об уходе в отставку, но пока остается на посту. Между тем ситуация не улучшается и люди ежедневно испытывают неудобства от хаоса в Схиполе.

Ранее в США около 115 тысяч железнодорожников угрожали объявить забастовку, если их переговоры с крупнейшими корпорациями рынка об улучшении условий работы не увенчаются успехом.

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