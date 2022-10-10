Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, как долго в городе не будет работать уличное освещение.

"Сложно сказать, будем смотреть по ситуации. Пока речь идет только про сегодняшний вечер. Планируем, что до конца октября уличное освещение будет до 21:00, но будем смотреть каждый день по ситуации с состоянием энергетической системы", - сообщил Ломако.

Напомним, ранее в Новом Роздоле под Львовом было прямое попадание в подстанцию "Укрэнерго". Жители города остаются без света.

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