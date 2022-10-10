Российский миллиардер Юрий Мильнер, входящий в топ-15 российского списка Forbes, сообщил о выходе из российского гражданства вместе с членами семьи.

Мильнеры покинули Россию еще в 2014 году и этим летом официально завершили процесс выхода из гражданства.

Об этом Forbes сообщил представитель бизнесмена.

60-летний Мильнер – владелец компании DST Global, занимающейся инвестициями в российские интернет-компании. Ранее он был совладельцем Mail.Ru Group.

С 1999 года он - гражданин Израиля. В последнее время Мильнер проживает в США.

Это уже третий бизнесмен из числа бывших и действующих участников рейтинга, отказавшийся от российского гражданства в последние месяцы. Летом об отказе от российского гражданства сообщил еще один миллиардер - основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов.

Больше 10 лет бизнесмен жил в Казахстане и в этом году получил паспорт этой страны. А Казахстан не допускает наличия второго гражданства. Состояние Турлова Forbes в 2022 году оценил в $2,4 млрд.

В сентябре родившийся в Ереване предприниматель Рубен Варданян также сообщил, что решил отказаться от гражданства России. Он объяснил это решением переехать в Арцах - армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.

Ранее "Страна" писала, что несколько бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне западных санкций попросили журнал Forbes не называть их "российскими миллиардерами". В числе обратившихся были Павел Дуров, Мильнер и партнер Абрамовича и глава компании Millhouse Евгений Швидлер.

Мы также сообщали, что летом прошлого года украинский бизнесмен Павел Фукс прошел все процедуры по выходу из гражданства Российской Федерации.