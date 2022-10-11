Сеть "Спортлайф" объявила о временном прекращении работы клубов.

Об этом она известила своих клиентов в специальной рассылке.

Причина не указывается, но, судя по всему, произошло это из-за ракетных обстрелов.

Один из клубов Спортлайфа расположен в бизнес-центре 101 Tower в Киеве, около которого сегодня был прилет.

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