Российские турбины будут использовать на возможных новых нитках "Турецкого потока".

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире российского "Первого канала".

"Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства. Если говорить об объемах, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока", объемах новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках" из-за актов международного терроризма", - сказал он.

Предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, уверен Миллер.

"Есть действующие контракты, по которым мы поставляли газ по "Северному потоку - 1". По независящим от нас причинам мы сегодня газ по этим контрактам не поставляем, но эти контракты есть, есть покупатели, которые заинтересованы приобретать эти объемы", - отметил глава российского холдинга.

"Газпром" уже довольно быстро самостоятельно строит морские газопроводы, добавил Миллер, комментируя сроки реализации проекта.

Также сейчас обсуждается создание газового хаба на границе Турции и Европы, который мог бы стать ценовым индикатором для поставки газа потребителям, заключил Миллер.

Ранее Миллер заявлял, что на ремонт "Северных потоков" после диверсии уйдет не один год, но начинать эти работы не имеет смысла в условиях санкций против РФ.

А Владимир Путин говорил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".