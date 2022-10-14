Правительство РФ поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ от 13 октября пишут российские СМИ.

"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты по выполнению работ, 1 июля 2023 года", - говорится в постановлении.

Ранее "Страна" подробно разбирала, как и зачем взорвали Крымский мост, в результате чего рухнули в море две автомобильные нитки, которые вели из России в Керчь, и кто мог это сделать.

Также, мы уже писали, что "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крымский мост отремонтируют за "месяц-полтора".

На днях же появились фото ремонтных работ на Крымском мосту после подрыва.

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