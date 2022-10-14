В Украине создан новый телеканал "Ми - Україна", о начале работе над которым "Страна" сообщила около месяца назад. Его возглавил бывший топ-менеджер закрытого канала "Украина 24" Юрий Сугак.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Мы объединились и теперь "Мы – Украина" – бывшая команда телеканала "Украина 24", которая начинает новый проект. Вы всех их знаете. Наши журналисты – Артем Джепко, Анжела Слободян, Ирина Антонюк, Марина Асмолова, Елена Чернякова, Эльвина Сеитбуллаева, Алексей Керман, Александра Стасишин, Наталья Фармус и многие другие. Ведущие – Олег Панюта, Людмила Добровольская, Елена Цинтила, Никита Михалев, Марина Кухарь, Игорь Пупков, Елена Чабак, Максим Сикора, Ольга Грицик, Мария Скиба, Вера Свердлик, Виктория Малосветная, Константин Линчевский и Богдан Машай. Редакторы – Екатерина Бессарабова, Юлия Сухаревская, Ксения Тартинская, Дмитрий Глебов, Екатерина Поповская, Виталий Тарасов и многие другие", - сказано в записи.

Сугак добавил, что канал начинает вещание в YouTube. На нем будут "эксклюзивные интервью, объяснение событий, вместе будем разбираться с происходящим сегодня и с тем, что может произойти завтра".

В середине сентября "Страна" сообщала, что в Украине может появиться новый телеканал. Мы тогда писали, что его запускают экс-сотрудники медиагруппы "Украина".

Между тем о прекращении деятельности этой медиагруппы летом заявил ее собственник Ринат Ахметов.