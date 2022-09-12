В Украине во время войны может появиться новый телеканал.

По данным "Страны", запускают новый канал экс-сотрудники медиагруппы "Украина", о прекращении деятельности которой заявил ее собственник Ринат Ахметов ещё в июле.

Эту информацию "Стране" подтвердили сразу несколько независимых источников.

Одним из создателей канала называют Юрия Сугака, экс-главного редактора "Новостной Группы Украина". Сам Юрий Сугак не ответил на обращения "Страны" за комментариями.

"Компания, которая открывает канал, называется "Ми - Україна". Человек 200 там будет из числа бывших сотрудников медиа-холдинга "Украина". Но Ахметов к этому не имеет отношения. Менеджмент новый. Кто реальный владелец - пока непонятно", - рассказал источник "Страны".

По его словам, новый телеканал уже набирает журналистов и со старта намерен попасть в эфир национального телемарафона.

При этом студия нового канала, вероятно, разместится на ул. Королева в Киеве - там же ранее находилась студия "Украина 24".

Напомним, Ахметов из-за закона об олигархах объявил о передаче государству всех своих СМИ.

Ранее мы подробно рассказывали, почему Ахметов решил передать СМИ государству.

Также разбирались, как война изменила положение Рината Ахметова и какое будущее его ждет.