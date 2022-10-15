На телеведущую и блогера Ксению Собчак в России написали заявление за то, что она делает публикации в запрещенном в стране Instagram.

Текст заявления появился в Telegram-каналах.

Сообщается, что в Генпрокуратуру РФ поступило анонимное заявление с просьбой привлечь блогера к ответственности. В нем говорится, что с момента запрета Instagram в РФ на странице Собчак появилось более трех десятков публикаций, при этом у нее более 9,4 млн подписчиков.

Таким образом, говорится в заявлении, Собчак "совершает действия по привлечению пользователей в социальную сеть, признанную в России экстремистской".

Напомним, в сентябре в России завели первое уголовное дело за использование Instagram, запрещенного в РФ в первые месяца вторжения. 18-летней бьюти-блогерше Веронике Логиновой грозит шесть лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее мы писали, что в РФ полиция заподозрила журналистку Ксению Собчак в распространении "фейков о власти". Против нее возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК РФ. Речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей".

Известно, что Ксению Собчак критикуют и в провластной, и в оппозиционной среде РФ. Так, после российского вторжения команда Алексея Навального внесла ее в список "поджигателей войны".