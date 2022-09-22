В России завели первое уголовное дело за использование Instagram, запрещенного в РФ в первые месяца вторжения. 18-летней бьюти-блогерше Веронике Логиновой грозит шесть лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

Об этом сама девушка рассказала изданию "Роскомсвобода".

"17 августа, я в Париже, звонок от мамы с дрожащим голосом: "К нам домой пришла полиция и они ищут тебя"... Как выяснилось позднее — мне грозит срок 6 лет за использование Инстаграм", - рассказала девушка.

Она предоставила копию дела, которое ведет Кунцевская межрайонная прокуратура РФ. Там считают, что девушка своими постами привлекала пользователей в запрещенные соцсети и размещала там рекламные материалы, что может рассматриваться "как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонение к участию в ней неопределённого круга лиц".

Девушке вменяют "склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации" (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ, максимальный срок — до 8 лет лишения свободы), "участие в деятельности экстремистской организации" (ч.2 ст.282.2 УК РФ, до 6 лет лишения свободы).

Ранее мы публиковали видео, как вчера в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Также задержанным в Москве на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.