Суды в России за три месяца оштрафовали больше 2,5 тысяч человек по статье о дискредитации армии на сумму в 85,7 миллионов рублей.

Об этом сообщают российские медиа в субботу, 15 октября.

"С момента появления в Кодексе административных правонарушений санкции за дискредитацию армии российские суды оштрафовали по этой статье 2 504 человека, а суммарный объем штрафов составил 85,7 млн рублей", - пишут российские СМИ.

Как пишет издание, эта статья появилась недавно, специалисты прогнозируют рост количества таких дел.

Напомним, в августе в России за "дискредитацию вооруженных сил РФ" задержали экс-мэра Екатеринбурга . Полицейские провели обыски в его квартире и офисе. По этой статье его штрафовали уже четыре раза.

Также мы писали, что в Ростове-на-Дону суд оштрафовал черного мага за дискредитацию российской армии. Мужчина признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ - возбуждение ненависти либо вражды. Ему назначили 20 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, сообщалось, что в России на выступившую против войны с Украиной Марину Овсянникову завели дело о дискредитации войск РФ. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.