Украина заявила о намерении продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 22 ноября.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Его слова приводит Фейсбук ведомства.

Тема зерновой сделки обсуждалась 16 октября в совместном координационном центре в Стамбуле на встрече Кубраков с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации зерновой инициативы. С момента старта уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода. Стороны - участники инициативы (ООН, Турция и Украина) выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", - сказал Кубраков.

Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Срок ее действия рассчитан до 22 ноября 2022 года.

Между тем сейчас в Москве идут переговоры России и представителей ООН по поводу зерновой сделки.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил в связи подрывом Крымского моста, что взрывчатку для теракта могли доставить морем. Если это докажут, существует вероятность того, что зерновая сделка может быть поставлена под вопрос.