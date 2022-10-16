Энергетического шока, подобного нынешнему, Европа в целом и Италия в частности никогда еще не переживали.

Так считает глава итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

В интервью газете La Repubblica он сказал, что причиной всему стал колоссальный рост цен на энергоносители. Резкий скачок цен на газ с 0,7 евро до 2,3 евро за кубометр потряс Европу. Теперь странам Евросоюза следует готовиться к жесткой экономии энергоресурсов.

Поэтому очень остро стоит вопрос использования альтернативных энергоресурсов, кроме газа.

"Купите себе электрогенератор на эту зиму и, возможно, на следующую", - посоветовал Табарелли.

Напомним, жители Великобритании в преддверии зимы массово запасаются портативными генераторами и горелками, готовясь к возможным отключениям электроэнергии. Также они покупают свечи и зимнюю одежду.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Европе готовятся к отключению электричества этой зимой. В одном из сценариев подготовки предусматривается, что отключение может произойти в большом количестве стран, и в этом случае стратегический резерв Евросоюза будет использован для реагирования.