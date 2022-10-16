Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации с посевной озимых в Украине.

"Не неоккупированых территориях аграрии хотят засеять четыре миллиона гектаров пшеницы, а в прошлом году на аналогичных территориях было посеяно пять миллионов гектаров. То есть в этом году падение будет более 20%. По ячменю в прошлом году было посеяно 800 тысяч гектаров, а в этом году наш прогноз - максимум 500 тысяч гектаров. То есть падение как минимум на 30%", - сказал министр.

По его словам, осторожность аграриев с посевом озимых связана с несколькими факторами.

"Нельзя спрогнозировать продажи, подорожание азотных удобрений, дорогая логистика и погода, которая и без войны очень мешала посеву. Что именно аграрии будут сеять на тех площадях, которые они не засеяли под озимые, в большинстве случаев будут решать ближе к сезону, с учетом указанных выше факторов ", — сказал "Стране" министр аграрной политики.

Ранее Сольский объяснял "Стране", почему цены на яйца уже превысили 80 гривен за десяток.

В начале октября в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии засеяли основными озимыми зерновыми культурами 26% площадей от прогнозируемых. За неделю показатель вырос на 10%.