Украинские аграрии на данный момент засеяли основными озимыми зерновыми культурами 26% площадей от прогнозируемых. За неделю показатель вырос на 10%.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Засеяно 1,2 миллиона гектаров при ожидаемой площади в 4,56 миллиона гектаров. При этом за прошедшую было засеяно 517 тыс. га

Основные площади сейчас засеяны пшеницей. Также сеют ячмень и рожь.

Самый интенсивный посев осуществляется в Тернопольской области.

При этом уже полностью завершен посев озимого рапса, площадь посевов достигает почти миллиона гектар.

Напомним, что летом украинские аграрии говорили, что им нет смысла сеять новый урожай. Тогда закупочные цены на многие культуры обвалились и уже едва ли не вдвое ниже мировых. Хозяйства вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.

При этом Международный совет по зерну считает, что украинское продовольствие не спасает мир от грядущего дефицита и голода. Отгрузки оказались слишком малы, а урожаи других ключевых экспортеров резко упали из-за летней засухи.

Эксперты опасаются, что Украина сможет покрыть весь дефицит продовольствия, а поставки могут прекратиться в любой момент из-за войны.