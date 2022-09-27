В Украине аграрии засеяли озимыми зерновыми культурами уже 15% от запланированных площадей. При этом завершен сев озимого рапса.

Об этом сообщает Минагрополитики.

"По всей Украине также продолжается сев озимых зерновых культур, посеяно 709 тыс. га, или 15% к прогнозу", - сообщили в ведомстве.

Так, озимых посеяно:

Пшеницы – 622 тыс. га, или 16%.

Ячменя – 65 тыс. га, или 10%.

Ржи – 27 тыс. га, или 31%.

За предыдущую неделю посеяно 298 тыс. га озимых на зерно.

Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Черниговской области – 33,1 тыс. га, или 37% к прогнозу.

При этом украинские аграрии завершили сев озимого рапса - 961 тыс. га, или 100% к прогнозу.

Напомним, украинские аграрии начали сеять озимые в начале сентября.

Ранее министр аграрной политики сообщил, сколько гектаров засеяли украинские аграрии во время войны с Россией.

По состоянию на конец апреля украинские аграрии засеяли пятую часть земельных площадей.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.