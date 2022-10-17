Движение по линиям Харьковского метрополитена, которой 17 октября было приостановлено из-за проблем со светом, возобновлено.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба метрополитена Харькова.

По состоянию на 12:32 нерабочим оставался только участок от станции "Академика Барабашова" до станции "Героев труда" на Салтовской линии метрополитена.

Однако около 13:25 и Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме.

Как писала "Страна", часть Харькова и области осталась без света из-за срабатывания защитной автоматики.

"Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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