Киевский бизнесмен Юрий Чернецкий, которого называют поставщиком наркотиков для украинской элиты, до сих пор находится в СИЗО.

На днях в сети появилась информация, что Чернецкого якобы отпустили и, более того, ему удалось выехать заграницу. Однако эту информацию у себя на странице в Facebook опроверг советник главы МВД Ростислав Смирнов.

"Это ложь, ему продлили срок содержания под стражей на два месяца. Сейчас он СИЗО. Машина панамера на штрафплощадке", - написал Смирнов, опубликовав фото Чернецкого из СИЗО.

"Стране" удалось поговорить с женой Чернецкого певицей Инной Вороновой, которая ранее собирала донаты на залог для мужа.

По ее словам, она давно не общается с Чернецким.

"Я ничего не знаю по этому поводу. Я не знаю, выпустили его, также как и вы. Сижу в кафе на Льва Толстого. Я думаю, что может это пиар-ход. Я не знаю, может он вышел. Я не знаю. Мы с ним не общаемся давно", - сообщила Воронова.

Также она добавила, что не знает нынешнее отношение Чернецкого к ней.

"Я не могу комментировать наши отношения, мне не дают с ним встречи, у него нет телефона. Поэтому я не знаю, может, мы вместе или нет. Я не знаю его отношение сейчас ко мне, потому что мужчина трансформируется, когда он находится в таких обстоятельствах. А мы с ним не общаемся, поэтому я не знаю. Я его очень люблю, но кто-то очень мешает тому, чтобы мы общались. Есть в этом заинтересованные люди. Я так понимаю. Я с ним не общаюсь, кто-то мне не дает с ним общаться. По закону я должна с ним общаться, по закону он должен давно быть на Лукьяновке, но этого не было", - говорит она.

Также Воронова рассказала "Стране", что деньги, которые она собирала на залог, сейчас тратит на адвокатов. Однако сумму, которую ей удалось собрать, Инна держит в тайне.

"Сейчас я занята карьерой, сбором средств для ВСУ, поддержкой Украины и воспитываю двоих сыновей - это все, что я могу сказать о своей жизни", - сообщила "Стране" Воронова.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, чем известен поставщик кокаина украинской элите Юрий Чернецкий.