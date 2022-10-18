Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на мировые рынки.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A-Haber.

По его словам, Анкара призвала Вашингтон обнародовать информацию об этих гарантиях.

Напомним, Москва заявляет, что Запад не выполнил своих обещаний по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений (в частности, по вопросу страхования судов).

В связи с этим Россия ставит под вопрос продление "зерновой сделки", срок которой истекает в ноябре.

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