Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на мировые рынки
Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на мировые рынки.
Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A-Haber.
По его словам, Анкара призвала Вашингтон обнародовать информацию об этих гарантиях.
Напомним, Москва заявляет, что Запад не выполнил своих обещаний по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений (в частности, по вопросу страхования судов).
В связи с этим Россия ставит под вопрос продление "зерновой сделки", срок которой истекает в ноябре.
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