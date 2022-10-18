Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности собственного производства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Для запуска ракеты из аэропорта недалеко от портового города Ризе была использована мобильная платформа. Снаряд пролетел 561 километр и упал у побережья порта города Синоп. Это рекордное расстояние для турецкого оружия.

Проект называет "Тайфун", его разработки ведутся уже несколько лет. Официально о нем ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Турция рассмотрит закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки с американскими F-16.

Президент Реджеп Эрдоган упрекнул США из-за отказа поставлять Турции истребители F-16, которые от американцев получает Греция.

В 2019 году Турция начала закупать у РФ системы ПВО С-400 "Триумф". Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года, после провала госпереворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти США предпринимали активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон предупреждал, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.