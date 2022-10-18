Бывший игрок сборной России по футболу и тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отсудил 65 миллионов рублей (около 38 миллионов гривен) у соцсети Фейсбук.

Соцсеть постоянно банила его за фамилию, произошедшую от просторечного и воспринимаемого как обидное названия украинцев "хохол", в рамках компании борьбы с языком вражды.

Об этом сообщают российские издания.

Хохлов получал недельные баны от модераторов соцсети просто за то, что у него такая фамилия. Суд разобрал ее действия и обязал выплатить бывшему тренеру 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

"Суд удовлетворил иск частично и обязал Фейсбук выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии "Хохлов" в течение одного месяца", – сообщили в Солнцевском суде Москвы.

Как писала "Страна", в начале февраля Хохлов подал в суд на Фейсбук, так как пользователей блокировали за упоминание его фамилии, трактуя ее как пренебрежение к украинцам. Тренер хотел стребовать с соцсети 150 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что согласно постановлению Федерального суда в Карлсруэ (Германия), американская социальная сеть теперь обязана разрешать пользователям вести аккаунты под псевдонимами. Правда, вердикт суда касается только пользователей, зарегистрированных под вымышленными именами в течение длительного времени.