Тывровский сельсовет Винницкого района переименовал улицу Степана Бандеры в улицу Логанскую, а улицу Галицкой армии - в Казацкую.

Решение о переименовании опубликовала нардеп Софья Федына.

В документе объясняется необходимость переименования "борьбой с топонимами, связанными со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР".

Хотя как под это правило подпадает Бандера, не совсем ясно.

На днях "Страна" писала, что в Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.

Также мы сообщали о намерении властей Чернигова переименовать 18 улиц и пять переулков, в том числе улицу Пушкина.

"Очень часто я слышу, например, почему вы хотите переименовать улицу Пушкина. Потому что это символ русской империи, которая едет на броне. Я уже не буду говорить о его творчестве, о том, как он писал о Мазепе, о том, как относился к польскому восстанию. По сути это был имперский рупор, трубивший очень красиво, идеологически за царя, за империю, за имперские амбиции", - прокомментировал перспективу переименования начальник Управления культуры и туризма Александр Шевчук.