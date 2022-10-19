Европейская бизнес-ассоциация ЕВА призывает продолжить действующие бронирования сотрудников от мобилизации и пишет о больших рисках для украинского бизнеса, если бронирование будет снято.

Об этом говорится в заявлении ЕВА.

В организации заявляют, что 7 сентября постановлением КМУ №1002 было продлено действующее бронирование на 2 месяца без необходимости повторного согласования Минобороны, но по состоянию на середину октября изменения, необходимые для усовершенствования процедуры бронирования и отмены мобилизационных задач, так и не были приняты.

"Поэтому, принимая во внимание оптимистический сценарий, при котором необходимые изменения в законодательство будут приняты в течение шести недель, и времени, необходимого для рассмотрения заявок на бронирование при новой процедуре, получение новых бронирований возможно не раньше второй половины декабря. Однако действующие бронирования будут завершаться с середины ноября и соответственно работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой", - говорится в сообщении.

Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается к правительству с просьбой продлить еще на 2 месяца действующие бронирования сотрудников от мобилизации без необходимости повторного согласования с Минобороны, что "позволит государству принять все необходимые законодательные изменения с соблюдением определенных законом сроков и процедур, провести постепенное перебронирование критического для функционирования экономики персонала без перегрузки системы"

В сообщении говорится, что вопрос бронирования военнообязанных "является одним из ключевых в работе предприятий, которые критически важны для функционирования национальной экономики", а риски потери критического для работы предприятий персонала из-за мобилизации "часто заставляют предприятия сокращать производство и фактически останавливать свою работу и инвестиции".

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