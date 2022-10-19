Три человека травмировались в Чернигове в результате взрыва на территории одного из предприятий.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на главу областного центра медицинской помощи Игорь Даниленко.

Среди пострадавших есть тяжело раненые, уточнил глава ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, что именно стало причиной взрыва, еще не установлено.

"По предварительным данным - не "Шахед". Соответствующие службы устанавливают обстоятельства, что именно поразило. Здесь летал БПЛА - однозначно летал. Работало наше ПВО, работали и беспилотники, оснащенные, на поражение. Сейчас устанавливаем, что произошло", - сказал Чаус.

Напомним, по данным местных властей, область атаковал дрон-камикадзе.

Как писала "Страна", сегодня ВСУ сбили две российские ракеты в Черниговской области.

Также 19 октября россияне нанесли ракетный удар по Винницкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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