Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласился выдать ООО "Мы - Украина" из Киева лицензию на спутниковое вещание. Такое решение было принято на очередном заседании Нацсовета 19 октября.

Трансляция заседания велась в Ютуб.

Канал "Мы – Украина" презентовали генеральный директор Игорь Петренко и генеральный продюсер Юрий Сугак. Последний сообщил, что канал уже два дня выходит в эфире на Ютубе. По его словам, до конца войны будет доминировать новостной формат, однако в дальнейшем планируется подбор развлекательного контента и создание шоу.

Генпродюсер отметил, что зрители будут видеть знакомые лица, в частности, ведущих Олега Панюту, Людмилу Добровольскую и Елену Цинтилу.

Во время заседания члены Нацсовета согласовали выдачу ООО "Мы – Украина" спутниковой лицензии на 10 лет.

В середине сентября "Страна" сообщала, что в Украине может появиться новый телеканал. Мы тогда писали, что его запускают экс-сотрудники медиагруппы "Украина".

А 14 октября Сугак написал в Фейсбуке, что новые канал уже начинает вещание в Ютуб. На нем будут "эксклюзивные интервью, объяснение событий, вместе будем разбираться с происходящим сегодня и с тем, что может произойти завтра".

Между тем 21 июля Нацсовет аннулировал лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Индиго".