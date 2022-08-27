Сегодня утром в украинском радиоэфире появилась российская радиостанция "Вести FM" и зазвучал российский гимн.

Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Швец.

По его словам, речь идет о радиостанции "Вести FM".

"Думаю: не может такого быть! Война ведь, армия страны-агрессора разрушает наши города, убивает наших мирных граждан, вывозит за "поребрик" тысячи похищенных украинцев, в том числе и детей, а в Киеве спокойно транслируются передачи, оправдывающие действия оккупантов и рассказывающие о "коварстве бандэровцев". Гневно выключив приёмник, подумал, что наши спецслужбы, несущие вахту в киберпространстве, наверняка быстро наведут порядок в этом вопросе - и заглушат вражескую радиостанцию. Ничего подобного. Включаю радио в 6:00, а там звучит гимн Российской Федерации!", - рассказывает Швец.

На это в комментариях отреагировала глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

"Такое бывает, когда они прорываются - а они над этим работают постоянно. В Украине над этим работают. В частности, и каждый из нас, граждан. Это - война! И каждый из нас - воин. Если кто-то заметил - надо писать не в ФБ, а в те органы, которые уже давно распространили контакты, куда надо сообщать о вражеских проявлениях. Не просто "гневно выключить", - написала она.

Позже Герасимюк добавила, что весь диапазон волн был просканирован, вражеских радиостанций не обнаружили.

Ранее мы писали, как в эфире нескольких украинских радиостанций прозвучала информация, что президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В Офисе президента заявили, что это фейк. Как выяснилось, сообщения о тяжелом состоянии Зеленского были хакерской атакой на один из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media.

Напомним, война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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