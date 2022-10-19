Полиция Киева разыскивает автомобиль, причастный к ДТП, с номерным знаком "Дантес".

Об этом сообщает телеграм-канал патрульной полиции столицы.

"5 октября на Оболонском проспекте, возле дома 22В, неизвестный водитель автомобиля SsangYong серого цвета, совершил наезд на припаркованные авто и покинул место автопроисшествия. На автомобиле установлен номерной знак "Дантес", никакого отношения к спецслужбам, ТРО и ВСУ не имеет", - сказано в записи.

Ранее "Страна" рассказывала, как появление бывшего президента Петра Порошенко около проезжей части дороги спровоцировало ажиотаж и ДТП. Засмотревшись на экс-президента, водитель одной из машин врезался в противотанковый еж.

Также мы сообщали, что в Киеве на Проспекте Победы со стороны центра города образовалась большая пробка из-за ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля. Также во время ДТП были повреждены два троллейбуса. Из четырех полос движения полиция оставила открытой только одну, что и вызвало скопление транспорта.