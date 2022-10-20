Спустя два месяца после того, как правительство Украины разрешило выезжать на работу за границу морякам призывного возраста, они по-прежнему невыездные.

"Страна" узнала, почему не выполняется постановление властей.

Решение Кабмина о порядке выезда мужчинам, которые работают на судах, либо заключили контракт на работу на судне, было принято еще 27 августа 2022 года. В нем довольно детально расписано, кто из моряков получит право на выезд. Согласно постановлению, выезжать разрешили не только морякам с действующим контрактом, но и курсантам мореходных училищ на практику на судах.

Помимо обычных требований вроде наличия у желающего выехать необходимых документов – подтверждения о получении копий образовательных и квалификационных документов от администрации судоходства, судовую роль – действующий контракт с работодателем или справки от учебного заведении о направлении на практику, в постановлении оставили самый настоящий "подводный камень" - окончательное решение и разрешение выезда моряки могут получить только по согласованию с территориальными центрами комплектования, как сейчас называются военкоматы.

По словам моряков, с которыми пообщалась "Страна", военкоматы оказались настоящим "стоп-кран" на пути украинцев, работающих на заграничных судах.

"Когда приходишь со всем пакетом необходимых документов в терцентр комплектования, тебе напрямую говорят, что им до сих пор не поступили разъяснения из МО Украины относительно этого постановления. То есть, они просто не знают, что с этим делать и разрешений на выезд не дают никому, даже если у тебя трижды законные документы. У меня таким образом уже два контракта "прогорело" в разное время, судовладельцы просто меня не дождались и заменили на других людей, которые были под рукой" - возмущается моряк из Одессы Валерий Погребняк.

"Военкоматы просто тупо заворачивают моряков с заключенными контрактами. Из Украины сейчас не могут выехать тысячи моряков. Я приходил в военкомат с полным пакетом документов, но меня отправили со словами, что не имеют права меня выпускать. Потом я обратился с заявлением в ОВГА, требуя вмешаться в действия военкомата. Но в ОВГА заявили, что они не имеют никакой власти и полномочий влиять на военкоматы. Судно ушло без меня, я остался снова без работы. Семью кормить уже нечем, финансы закончились, я уже полгода на берегу. Другой работы у меня нет, всю жизнь в море работал", - признался второй механик из Измаила, 48-летний Андрей К.

В результате такой ситуации, украинские моряки, которые работали на судах за границей еще до начала войны, не хотят возвращаться домой. Предпочитая перерывы между рейсами проводить за рубежом. Семьи морских "невозвращенцев" обычно уезжают к ним. Соответственно, валюта, которая зарабатывается моряками, не попадает в Украину, так как тратится и хранится за рубежом.

Также эта ситуация породила спрос на украинских моряков старше 60 лет, правда крюинговые агентства более тщательно относятся к состоянию здоровью претендентов на трудоустройство на зарубежные суда. В свою очередь, это дало рост коррупции в медицинских комиссиях плавсостава – по словам моряков, взятку за справку о хорошем состоянии здоровья можно купить у врачей медкомиссии за сумму от 2 до 5 тысяч долларов.