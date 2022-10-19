Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство Украины запустить уже давно обещанный властями механизм легального выезда мужчин за пределы Украины "е-командировки".

Там напоминают, что в конце лета правительство анонсировало с 1 сентября запуск механизма "е-командировки" с помощью которого предприятия могли внести специальный депозит и получить разрешение на краткосрочную командировку для своего работника.

"Прошло уже больше 1,5 месяца, но механизм, к сожалению, все еще не заработал", - сообщают в ассоциации и обращаются к правительству с призывом "все же запустить данный механизм".

Напомним, недавно СБУ ликвидировала четыре канала нелегального выезда уклонистов в Днепре, Одесской и Закарпатской областях.

Также "Страна" писала, что Кабмин разрешил выезд за границу во время войны мужчинам из авиационного персонала.

Мы также писали о наказании за самые частые нарушения на границе - 5 лет уклонисту, 10 лет взяточнику.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.